Думаю, що судді мене побоялися, – український фристайліст Окіпнюк про виступ на Олімпіаді

Український фристайліст Олександр Окіпнюк розповів про виступ на Олімпіаді-2022. У фіналі з лижної акробатики він посів 9-те місце.

"Був максимально готовий виступати в суперфіналі"

Окіпнюк разом зі срібним призером Ігор-2022 Олександром Абраменком пройшов у топ-12 найкращих. Проте у суперфінал він не зміг потрапити.

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Також через коронавірус спортсмен пропустив всі старти, окрім лижної акробатики.

Фристайліст прокоментував свій виступ на Олімпійських іграх.

"Дуже вдячний тим, хто мене підтримував, а також тренерам, які мене підготували. Попри те, що вийшов за 40 до офіційного тренування, я показав хороший результат. Хотілося краще, але у 12-ці, коли я стрибав, трохи судді неправильні оцінки поставили", – сказав Олександр.



Ми говорили з Абраменком, що хочемо вдвох потрапити на п'єдестал. Але це все залежить від суддів. Думаю, що вони мене побоялися, бо я був максимально готовий виступати в суперфіналі та показати найкращий результат,

– заявив Окіпнюк.

Спортсмен наголосив, що збирається виступити на наступній Олімпіаді. Зараз він збирається відпочити після Пекіну.

"Чи чекати на медаль наступного разу? Звичайно, будемо працювати над цим. Хочу трохи відпочити, адже морально було дуже складно. Ці чотири роки були дуже важкі. Готувати такі стрибки – велика праця. Вірю в те, що в нас все вийде. В нас фантастична команда, класні тренери. Дякую моїй мамі, моєму першому тренеру, яка привела мене в цей вид спорту. Хочу всім побажати мир", – додав фристайліст.

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