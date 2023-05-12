Зім'яв у кашу свій Nissan: російський футболіст загинув в автотрощі після вуличних перегонів
Колишній футболіст московських клубів Спартак та Динамо Алєксандр Каракін загинув в результаті ДТП. Росіянин брав участь у вуличних перегонах під Москвою.
В ніч на 12 травня помер ексгравець Спартака Алєксандр Каракін, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Колишній футболіст потрапив в ДТП під час нічних перегонів на Мінському шосе під Москвою.
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Росіянин полюбляв швидку їзду
Машина спортсмена на повній швидкості влетіла у відбійник та опинилася на середині дороги. У салоні автомобіля Nissan GTR знаходилися футболіст та його оператор. Обох у важкому стані госпіталізували до реанімації.
Після вуличних перегонів автомобіль футболіста перетворився на суцільну кашу та не підлягав відновленню. Не приходячи до тями Каракін помер в лікарні від отриманих важких травм.
Фото автомобіля Каракін після автотрощі / скриншот з відео
Хто такий Каракін
- Алєксандр Каракін народився в 1991 році в Москві.
- На професійному рівні грав за дублі Спартака та Динамо, а також Хімки.
- Не досягши значних успіхів у віці 27 років завершив професійну кар'єру, після чого грав на аматорському рівні.