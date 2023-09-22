Іспанський баскетболіст загинув у жахливій ДТП: з його автівки майже нічого не залишилось

У світову баскетбольну спільноту прийшла сумна звістка. В аварії загинув іспанський баскетболіст ван Саєс де Кортасар.

Спортсмен загинув за кермом власного автомобіля. Лобове зіткнення із вантажівкою стало смертельним та забрало життя Івана Саєса де Кортасара. Баскетболісту було лише 32 роки.

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Сумна звістка для іспанського баскетболу

Натомість водій вантажівки відбувся легкими травмами.

На фото видно, наскільки зім'ята передня частина автівки баскетболіста. Вижити у такій ДТП було майже нереально, адже із автомобіля іспанця майже нічого не залишилось.



Загинув Іван Саєса де Кортасар / Фото Elcorreo.com

У минулому сезоні баскетболіст виступав за клуб четвертого дивізіону чемпіонату Іспанії Табірако. Кортасар виступав завдяки своєму зросту майже у два метри (1,98) на позиції центрового.

Майже усю свою кар'єру віддав скромним баскським командам, які грали у третій та четвертій за силою лігах Іспанії. У юнацькому віці виступав за клуби Басконія та Більбао. Колишні команди Кортасара висловили свої співчуття родині та близьким загиблого.

Ніч трауру у сім'ї Басконії у зв'язку зі смертю Івана Саєса де Кортасара, колишнього гравця команди,

– йдеться у повідомленні Басконії від 20 вересня.

Сумно та збентежено почути новину про смерть гравця Табірако Івана Саєса де Кортасара, товариша по команді та суперника, якого ми цінували, а також колишнього гравця Сантурці та молодого гравця з Басконії. Міцні обійми для всіх навколо,

– написала пресслужба Більбао.