Друзі, треба зупинити цю війну, і ми маємо це зробити разом, – Усик звернувся до українців

Український боксер Олександр Усик повернувся до України після свого візиту у Велику Британію. Спортсмен їздив туди, аби узгодити деталі щодо реваншу з Ентоні Джошуа.

Після прибуття в Україну Усик записав звернення. Боксер наголосив, що стурбований ситуацією в Україні.

До слова Рідня, я вдома, – Усик повернувся в Україну після турне в Британії

"Дорога Україно, дорогі українці. Багато ЗМІ написали, що я втік – ні, я їздив у роботі. Я повернувся, я вдома.

Друзі, нам треба об'єднатися, бо дуже тяжкий час зараз настав. Мене дуже переповнюють емоції, я дуже переживаю за свою країну, за багатьох наших людей", – сказав боксер.

Друзі, треба зупинити цю війну, і ми маємо це зробити всі разом,

– наголосив Усик.

Відео звернення Усика

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.