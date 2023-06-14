Залаштунки цікавіші за футбол: Вірт без цензури рознесла Верес і пообіцяла "в'**ати" Поворознюку

Дружина українського тренера не стримувала своїхй емоцій після сумних новин. Жінка висказала все, що думає про рівненський колектив.

Світлана Вірт жорстко відреагувала на відхід свого чоловіка з тренерського містка Вереса. Найбільше дісталося блогеру Дмитру Поворознюку та його дружині.

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Емоції не згасають

Пасія уже екстренера рівненського колективу Юрія Вірта розійшлась не на жарт. На сторінці у фейсбук вболівальників "народного клубу" жінка спершу привітала Верес із тим, що команді вдалося перемогти Металург (6:2) у двоматчевому протистоянні та зберегти прописку в УПЛ . Проте не дивлячись на такий успіх, Юрія Вірта все ж виперли з команди, що звичайно ж, зовсім не сподобалося його дружині, яка вважає такий розвиток подій не є логічним. Сам ж тренер відразу після відставки висловився, що йому "запхали ніж у спину" у клубі.

Під час обговорення фанати у коментарях успіху Вереса Світлана вирішила прямо говорити те, що вона думає про рівненський колектив. Зокрема, вона відзначила біля свого привітання профілі представників "народного клубу", а саме президента команди Івана Надєїна та блогера Дмитра Поворознюка. Вірт окреслила даних персон смайликами, біля Надєїна вона поставила емодзі з посмішкою, а біля Поворознюка – клоуна.

Жінка вочевидь не була задоволена присутністю Дмитра у команді, який з 2020-го року знімав серіал про свій "рідний" Верес, де в кадр часом потрапляли скандальні ситуації, які зазвичай не хочеться показувати назагал. Згодом Світлана вирішила вимкнути увесь етикет та почала усім чим можна поливати рівненський колектив, зокрема, Вірт наголосила на "цирковій" трансферній кампанії Вереса та "бл*дєй-гендирів" , які дотичні до клубу, та зазначила, що на роботу мають брати професіоналів, а не аматорів.

Претензії Вірт / Вболівальники НР Верес

Також дружина екстренера рівненського клубу вирішила окремо звернутися до пасії Дмитра Поворознюка Юлії. Світлана декілька разів обізвала жінку, назвавши її "гнидою" та "курв*ю", яка "здала все керівництво". Вірт наголосила на тому, що хотіла, аби Поворознюк переглянула її повідомлення. Завершила свій "спіч" Світлана тим, що пообіцяла "в'**ати" Юлії та Дмитру так, "що вони запам'ятають на усе життя".

Погрози Вірт / Вболівальники НР Верес