Дружина Усика відреагувала на його затримання в Польщі
17 вересня 2024, 23:22Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Катерини Усик
Катерина Усик прокоментувала затримання боксера в аеропорту Кракова. Вона запевнила, що нічого кримінального у цій ситуації немає.
Катерина записала інстаграм-сторіз, запевнивши, що з Олександром Усиком, якого заарештували в аеропорту Кракова, все добре.
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Коментар дружини Усика
24 Канал все ще очікує на коментар від його промоутера Олександра Красюка, проте Катерина Усик вже встигла повідомити, що його затримання не пов'язана з будь-якою кримінальною справою.
Все нормально, все гаразд! Пізніше Олександр все пояснить. Нічого кримінального, всім добраніч,
– написала дружина Усика щодо його затримання.