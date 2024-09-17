Дружина Усика відреагувала на його затримання в Польщі

Катерина Усик прокоментувала затримання боксера в аеропорту Кракова. Вона запевнила, що нічого кримінального у цій ситуації немає.

Катерина записала інстаграм-сторіз, запевнивши, що з Олександром Усиком, якого заарештували в аеропорту Кракова, все добре.

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Коментар дружини Усика

24 Канал все ще очікує на коментар від його промоутера Олександра Красюка, проте Катерина Усик вже встигла повідомити, що його затримання не пов'язана з будь-якою кримінальною справою.

Все нормально, все гаразд! Пізніше Олександр все пояснить. Нічого кримінального, всім добраніч,

– написала дружина Усика щодо його затримання.



Сторіз Катерини Усик / скриншот @usyk_kate1505