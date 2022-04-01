Дружина Усика показала наслідки "руского міру" у її домівці у Ворзелі

Російські окупанти 27 березня захопили будинок непереможного Олександра Усика у Ворзелі, що на Київщині. Дружина боксера Катерина оприлюднила карди з дворища.

Дружина Олександра: Насрали, як завжди

Катерина Усик показала наслідки знаходження російських окупантів на їхній ділянці у Ворзелі Київської області. У своєму інстаграмі вона опублікувала світлину після "візиту" окупантів.

Читайте також Будинок Усика у Ворзелі захопили російські окупанти

Руський мир! Заїхав і до мене! Тварини! Просто все зіпсували, насрали, як завжди!",

– написала у сторіс Катерина.



"Візит" окупантів / Фото з інстаграму Катерини

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Усик повернувся додому. До цього боксер перебував у Великій Британії.

Боксер вступив до територіальної оборони Київської області.

22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд за кордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа.

Усик скористався можливістю та виїхав з України. Він пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.