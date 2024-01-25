Жовто-блакитні серця: дружина Шевченка привітала його з новою посадою

Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. Він був єдиним кандидатом на цей пост.

Всі 93 учасники засідання проголосували за Шевченка. Не проголосував лиш він сам.

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В українських кольорах: Шевченка привітала дружина

Шевченко опублікував пост у своєму інстаграмі, де наголосив на розвитку українського футболу.

У коментарях до допису дружина Андрія Шевченка Крістен Пазік привітала свого чоловіка з новою посадою, написавши, що пишається ним.

"Пишаюсь тобою, Андрію", – написала вона та додала до свого коментаря два серця в українських кольорах.



Коментар дружини Шевченка / Скриншот

Нововведення Шевченка

Після того, як Шевченко був призначений на пост президента УАФ, він оприлюднив програму розвитку українського футболу, яка складається з дев'яти ключових напрямків.

Один із цих напрямків – це прозорість, яка передбачає проведення аудиту діяльності Української асоціації футболу (УАФ) за останні дев'ять років. У рамках цієї програми передбачено впровадження електронного документообігу та створення бази даних осіб, що залучені до футбольної діяльності, а також створення єдиної структури для збірних команд.

Програма розвитку футболу Шевченка