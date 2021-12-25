Дружина подумала, що я – божевільний, – Довбик пригадав бажання, яке загадав у новорічну ніч

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик розповів, яке бажання загадав у нововірну ніч. Футболіст прагнув потрапити на Євро-2020.

Особливе бажання Довбика

Футболіст збірної України пригадав про своє бажання потрапити на Євро-2020. За його словами, це була його ціль номер один.

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Нещодавно згадував із дружиною, як узимку ми їхали у відпустку, а команда йшла на останньому місці. Я сказав, що хочу поїхати на Євро-2020. Я не знав, як це зробити, але якось треба поїхати. Ми йшли на останньому місці, і вона, мабуть, подумала, що я – божевільний,

– сказав Артем.

Також Довбик зізнався, що у новорічну ніч загадав бажання – потрапити на Євро-2020.

"Але я казав, що хочу потрапити на Євро, і це буде моя ціль номер один. То була моя мрія, яку я загадав у новорічну ніч. Просто так нічого не буває, тому добре, що так сталося", – розповів футболіст.

У 1/8 фіналу Євро-2020 гол Довбика на 121-й хвилині допоміг збірній України перемогти Швецію з рахунком 2:1 та вийти до 1/4 фіналу турніру.