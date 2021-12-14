Дружина Марлоса показала, як бразилець покидав Україну з купою валіз: сумне фото

14 грудня 2021 , 19:54
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Джерело:

інстаграм дружини Марлоса

Півзахисник донецького Шахтаря Марлос покинув команду. 33-річний футболіст не підписав нового контракту. Чинна угода спливала 31 грудня.

Дружина 33-річного уродженця Бразилії розмістила в інстаграмі кадри від'їзду сім'ї з України. На світлині Марлос завантажує речі в автобус Шахтаря. Валіз, до слова, було чимало – лише в кадрі опинилося більше 10-ти.

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"Дякуємо, Шахтар", – написала дружина гравця.

Кар'єра Марлоса в Україні: що відомо

  • Марлос перейшов до Шахтаря з харківського Металіста у 2014-му році. Разом з "гірниками" хавбек завоював 12 трофеїв – чотири титули в УПЛ, чотири Кубки України та чотири Суперкубки країни.
  • Загалом гравець провів за донеччан 287 матчів та забив 74 голи у всіх турнірах. Марлос є 11-м бомбардиром і входить до топ-25 гравців за кількістю поєдинків в історії клубу.
  • Варто зазначити, що Марлос має українське громадянство та провів за національну команду 27 матчів.
Автор: Юрій Семенюк