Дружина Марлоса показала, як бразилець покидав Україну з купою валіз: сумне фото
14 грудня 2021 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:інстаграм дружини Марлоса
Півзахисник донецького Шахтаря Марлос покинув команду. 33-річний футболіст не підписав нового контракту. Чинна угода спливала 31 грудня.
Дружина 33-річного уродженця Бразилії розмістила в інстаграмі кадри від'їзду сім'ї з України. На світлині Марлос завантажує речі в автобус Шахтаря. Валіз, до слова, було чимало – лише в кадрі опинилося більше 10-ти.
Про головне Марлос офіційно покинув Шахтар
"Дякуємо, Шахтар", – написала дружина гравця.
Кар'єра Марлоса в Україні: що відомо
- Марлос перейшов до Шахтаря з харківського Металіста у 2014-му році. Разом з "гірниками" хавбек завоював 12 трофеїв – чотири титули в УПЛ, чотири Кубки України та чотири Суперкубки країни.
- Загалом гравець провів за донеччан 287 матчів та забив 74 голи у всіх турнірах. Марлос є 11-м бомбардиром і входить до топ-25 гравців за кількістю поєдинків в історії клубу.
- Варто зазначити, що Марлос має українське громадянство та провів за національну команду 27 матчів.