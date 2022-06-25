Друге "золото" чемпіонату світу: українські синхроністки тріумфували в Будапешті

Збірна України з артистичного плавання виборола друге "золото" на чемпіонаті світу в Угорщині. Українки стали найкращими у заключній програмі турніру.

Золота крапка українок

У останній день змагань з артистичного плавання на чемпіонаті світу з водних видів спорту відбулися два фінали – змішаний і гайлайт. Представниці України були представлені лише у гайлайті, однак були головними претендентками на нагороду, пише 24 канал.

До речі Вдруге в історії: українські синхроністки здобули "золото" на чемпіонаті світу

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Олеся Дерев'янченко, Ангеліна Овчиннікова, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, пишуть нову історію.

Дівчата вдруге в історії стають чемпіонками світу у гайлайті, набравши за свій виступ 95.0333 бали і здобувають друге "золото" на цьогорічному турнірі в Будапешті

Саме у гайлайті збірна України виграла єдину до ЧС-2022 золоту медаль на рівні світових першостей. Відбулося це на попередньому чемпіонаті світу у 2019 році, де українки випередили команди Італії та Іспанії.

Призери у гайлайті

Україна – 95.0333 Італія – 92.2667 Іспанія – 91.3333

Це третє "золото" в історії України на чемпіонатах світу з водних видів спорту. Крім гайлайту, у Будапешті Україна тріумфувала також в іншій командній програмі – комбінації.

Всі нагороди збірної України у Будапешті

"Золото": збірна України (команда, комбінація; групи, гайлайт)

"Срібло": Марта Фєдіна (соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна та довільна програми), збірна України (команда, довільна програма)

"Бронза": Михайло Ромачук (800 метрів, вільний стиль).