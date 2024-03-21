Моє серце розбите, – білоруська тенісистка Сабалєнко прокоментувала самогубство бойфренда

У вівторок, 19 березня, з'явилась інформація про загадкову смерть колишнього білоруського хокеїста Константіна Кольцова. Він декілька років був у стосунках з другою ракеткою світу Ариною Сабалєнко.

Помер наставник хокейного клубу Салават Юлаєв у США. Звістка про смерть надійшла перед стартом турніру Miami Open-2024, де чоловік особисто збирався підтримати Арину Сабалєнко на змаганнях.

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Перша реакція Сабалєнко на смерть Кольцова

Як зазначили в поліції, це було самогубство без жодних підозрілих обставин. Чоловік зістрибнув з балкона готелю.

У перший день тенісистка ніяк не коментувала смерть свого бойфренда. Однак 20 березня білоруска заявила, що на момент смерті Кольцова вже не була у стосунках із колишнім спортсменом.

Смерть Костянтина – це немислима трагедія, і хоча ми більше не були разом, моє серце розбите. Будь ласка, поважайте моє приватне життя та приватне життя його родини в цей важкий час,

– написала Сабалєнко.

Подробиці від колишньої дружини

Додамо, що ексдружина Константіна Кольцова розповіла, що чоловік міг здійснити суїцид у стані алкогольного сп'яніння. У його кімнаті знайшли порожні пляшки з-під спиртного й, за словами Юлії Міхайлової, він не збирався помирати, про що свідчать його фінансові виписки:

У нас досі зберігається старий сімейний комп'ютер з електронною поштою Константіна. Я знала паролі та зуміла відкрити кілька листів. Константін забронював ще апартаменти в іншому місці. Покупки, які ще не надійшли, сплачено. Орендував машину на тривалий термін. Тобто він не збирався вмирати. Все, що завгодно, звичайно, може закрутити голову, але жодних ознак трагедії не було.

. Попри трагедію в особистому житті, Арина Сабалєнко візьме участь у турнірі серії WTA 1000 в Маямі. Свій стартовий матч вона проведе проти іспанки Паули Бадоси 22 березня.