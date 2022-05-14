Ліверпуль у драматичній серії пенальті вирвав у Челсі перемогу в Кубку Англії

Ліверпуль та Челсі 14 травня зійшлись на футбольному полі, щоб визначити переможця Кубка Англії. Підопічні Юргена Клоппа вирвали трофей за підсумками серії пенальті.

Челсі – Ліверпуль 0:0 (по пен. 5:6)

Початок фіналу минув під контролем Ліверпуля, "мерсисайдці" створювали моменти. Натомість біля їх воріт футболісти Челсі взагалі не створювали небезпеки, пише 24 канал.

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Підопічні Клоппа вже у першій 10-хвилинці могли відкривати рахунок. Діас опинився сам із м'ячем у штрафному суперника, але з його ударом у нижній кут воріт впорався Менді.

Ще декілька нагод створили гості, але реалізувати бодай один момент так і не змогли.

Згодом футболісти Челсі прокинулись та нарешті дійшли до воріт Ліверпуля. Пулішич після добивання відправив м'яч поруч зі стійкою.

Безгольовий тайм

Вже через декілька хвилин одразу дві гостроти виникли перед володіннями Аліссона. У першому моменті стійка врятувала "мерсисайдців" від пропущеного м'яча, а вже у наступній атаці воротар Ліверпуля став на заваді голу після удару Алонсо.

Вже у компенсований до першого тайму час Лукаку загрожував воротам опонентів, але удар у бельгійця не вдався.

Відзначимо, що у першій 45-хвилинці Ліверпуль втратив одного зі своїх лідерів Салаха. Єгиптянин відчув дискомфорт у нозі та у супроводі клубного лікаря покинув поле. Клопп зробив вимушену заміну, щоб поберегти нападника на фінал Ліги чемпіонів, випустивши замість нього Жоту.

На перерву команди пішли за "сухого" рахунку.

Відпочинок був на руку лондонцям, які після свистка судді створили два моменти. Пулішич гарматним пострілом перевірив майстерність Аліссона. А зі штрафного Алонсо примудрився з гострого кута поцілити у поперечину.

Відео стандарту від Алонсо

Ліверпуль відповів не менш небезпечно. Діас сам для себе створив момент, але м'яч після його удару пролетів повз ворота.

Нарешті у гру увімкнувся Жота, але його постріл був неточним.

120 хвилин нульового рахунку

На 68-й хвилині Джеймс вивів на удар Пулішича, але його постріл в один дотик і з межі штрафного пролетів повз праву стійку.

Діас відповів ударом з дальньої відстані, але м'яч теж не поцілив у рамку володінь "аристократів".

Робертсон та Діас втратили чудові шанси вивести уперед в рахунку Ліверпуль.

Команди не змогли визначити сильнішого в основний час, тому перевели гру у додаткові 15-хвилинні тайми. Однак в овертаймах футболісти не створили нічого небезпечного.

Футбольний Бог на стороні "мерсисайдців"

Лише футбольна фортуна визначила переможця Кубка Англії.

Аспілікуета першим схибив після перших трьох ударів. Капітан підвів команду. 11-метровий Мане міг принести "мерсисайдцям" перемогу, але сенегалець вирішив продовжити серію пенальті. Менді розгадав задум Садіо та кинувся у той кут, куди летів м'яч.

Сьомий пенальті у Челсі виконував Маунт, але Аліссон продемонстрував свою майстерність, відбивши 11-метровий. Натомість Цімікас "поховав" надії Челсі на трофей.

Переможний пенальті: дивіться відео

У підсумку – 5:6 перемога підопічних Клоппа, який не стримував емоцій на футбольному полі після звитяги.

Ліверпуль – переможець Кубка Англії!