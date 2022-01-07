Доводиться триматися від росіян подалі, – найкращий біатлоніст про перший випадок COVID-19

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо розповів про перший випадок коронавірусу на етапі Кубка світу. Спортсмен занепокоєний щодо Олімпіади у Пекіні.

Бьо-молодший: У цій ситуації стаєш параноїком

Лідер норвезької збірної поділився думками щодо позитивного тесту на коронавірус у росіянина Едуарда Латипова.

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У цій ситуації стаєш параноїком. На стадіоні я просив тренерів відійти від російської команди на кілька метрів. Ми живемо неподалік один від одного, нам доводиться триматися від росіян подалі,

– сказав Йоганнес.

Біатлоніст стурбований щодо виступів на Олімпіаді у Пекіні. За його словами, наразі спортсменам доводиться жити з постійним ризиком.

"Побачити, як літак до Пекіна летить без тебе, було б катастрофою. Як жити з цим страхом? Найбільше, що є у спортсмена, – це Олімпіада. Пропустити Ігри через позитивний тест, відчуваючи себе при цьому абсолютно здоровим і перебуваючи в прекрасній формі – жахливо", – наголосив норвежець.

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