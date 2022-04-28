Довгополов відреагував на зустріч російської лижниці з Путіним: відео
Джерело:твітер Олександра Долгополова
Український тенісист Олександр Долгополов відреагував на зустріч російської лижниці з Путіним. Нещодавно спортсменка підтримала президента Росії.
Довгополов висміяв росіянку
Російська лижниця Вероніка Степанова нещодавно зустрічалася з президентом Росії. Спортсменка подякувала Путіну за завуальовано підтримала війну в Україні.
До речі Російська лижниця порівняла своїх вболівальників із тваринами
Довгополов не зміг не відреагувати на безглузду заяву росіянки.
Олімпійська чемпіонка Вероніка Степанова, буквально, говорить: "Росія на правильному шляху, і ми обов’язково переможемо, як перемогли на Олімпіаді". Російський спорт поза політикою, говорили вони, вони всі не винні, говорили вони,
– написав він.
Відео за участі росіянки
Натомість наш тенісист не вважає, що спорт повинен бути поза політикою. Він активно висловлюється щодо відсторонення росіян від міжнародного спорту.
Ця ж лижниця Степанова вляпалася в скандал після Олімпіади-2022. Вона порівняла своїх вболівальників із зоопарком.