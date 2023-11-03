Довгоочікувана відставка: Луческу залишає посаду головного тренера Динамо

Київське Динамо залишилося без головного тренера. Після поразки від Шахтаря у класичному Мірча Луческу подав у відставку.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу подав у відставку. Це рішення 78-річний фахівець ухвалив після поразки від донецького Шахтаря (0:1) у 13-му турі української Прем'єр-ліги.

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Також Луческу оголосив про завершення тренерської кар'єри. Його контракт із Динамо закінчувався влітку 2024 року. Незважаючи на невтішні результати, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс не звільняв наставника через високу компенсацію за достроковий розрив договору.

Співпраця Динамо з Луческу була вдалою лише перший рік

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року. Під його керівництвом у перший сезон кияни виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок України, але після того не взяли жодного трофею.

Раніше в Україні румунський фахівець з 2004 по 2016 рік очолював донецький Шахтар, з яким виграв велику кількість титулів. Найбільше досягнення - перемога в Кубку УЄФА сезону 2008/09.