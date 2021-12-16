Довбик врятував 2021-й для українських вболівальників: головні футбольні підсумки року, що минає

Рік 2021 для українського футболу видався вкрай неоднозначним. З однієї сторони – вихід збірної України до вісімки кращих команд Європи. А на іншій шальці терезів – провал в єврокубках, якого не було 20 років. Хоча і сама збірна теж показала себе не з найкращої сторони.

Збірна України: і плюс, і мінус

Оцінюючи весь 2021 рік у футболі України, лише збірна і принесла хоч якусь радість для вболівальників. На неї покладали чи не найбільше надій. Хотілося реваншу за невдале закінчення 2020 року (технічна поразка від Швейцарії через коронавірус та виліт з елітного раунду Ліги націй).

І початок був доволі вдалим – нічия на виїзді з Францією у відборі на ЧС-2022. Тим більше, що тій же Франції на цьому ж стадіоні декілька місяців до цього ми програли 7:1.

Детальніше Україна у важкому матчі вирвала нічию проти Франції: відео

Зразу виникли аналогії з відбором на Євро-2020. Ми тоді теж стартували матчем проти фаворита на виїзді (Португалія) та зіграли внічию. А у підсумку здобули пряму путівку на турнір.

Та два наступні матчі швидко опустили нас "на грішну землю". Домашні нічиї з Фінляндією та Казахстаном інакше як провалом назвати неможливо. Тим більше, що всі три матчі закінчилися з рахунком 1:1.

Рятівне Євро-2020

Складно оцінити виступ збірної України на Євро-2020. З однієї сторони – вихід у чвертьфінал. З другої – лише одна перемога в основний час, чимало претензій до гри в матчах проти Нідерландів, Австрії та Англії.

Варте уваги Гол Ярмоленка у ворота Нідерландів на Євро-2020 визнали найкращим в історії України: відео

Окрім того, сам вихід в плей-офф залежав не лише від нас, і "проскочили" ми в останній момент. Та й пропускали в кожному матчі.

Та все ж свою мить для ейфорії ми отримали. Матч Україна – Швеція. І гол Довбика на 120+1 хвилині. Мабуть, якщо винести найбільш знакові події у 2021 році для українців на голосування, цей гол точно був би в топі.

Відео голу Довбика та неймовірних емоцій



Вже після цього у чвертьфіналі був матч проти Англії, де нас просто "затоптали", забивши чотири голи. Але залишили нам на згадку, що ми увійшли у вісімку найкращих команд Європи.​

Водночас Євро-2020 – найпопулярніший запит в Україні у 2021 році, Усик – серед особистостей

"Прощання" Шевченка

Як грам серед ясного неба стало відомо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко та весь його тренерський штаб покидає свою роботу 1 серпня. Причина – закінчення контракту, який з незрозумілих причин не стали продовжувати.

Сам Шевченко заявляв, що хотів залишитися в збірній, от тільки в УАФ не зробили офіційної пропозиції. Футбольні чиновники свою позицію чітко не озвучили, ще з початку заявивши, що це ініціатива Шевченка, який хотів попрацювати на клубному рівні.

Петраков прийде – порядок наведе

Тож продовжувати відбір довелося вже з новим тренером. Його вибирали довго. Очікували на Сергія Реброва. Але довелося зупинити вибір на Олександрові Петракову.

Читайте також Хто такий Олександр Петраков – головний збірної України з футболу

Новий тренер – результати ті самі. Два наступні матчі відбору на ЧС-2022 – і знову нічиї. Тільки цього разу Казахстану забили двічі. І лише перемога над Фінляндією у шостому матчі відбору зламала цю традицію, за яку збірній можна було б вручати "нобелівську премію миру".

Та наступний матч з Боснією і Герцеговиною показав, що радіти рано – знову нічия 1:1. Цього разу навіть фартовий Львів не допоміг.

І знову наша доля не лише в наших руках – в останньому матчі треба перемагати на виїзді та сподіватися, що Фінляндія програє вдома Франції. Футбольний бог на нашій стороні – все склалося так, як треба. І ми залишаємося в боротьбі за путівку на Мундіаль. Навіть жеребкування плей-офф було до нас прихильне – Шотландія у першому матчі. Не Італія чи Португалія.

До теми Які шанси в України обіграти Шотландію та здобути путівку на ЧС-2022

Клубні проблеми – подаємо в провалля

Якщо збірна України хоч трохи порадувала вболівальників, то на клубному рівні – майже розпач.

Почали рік на європейській арені ми проходом в 1/8 фіналу Ліги Європи – Динамо та Шахтар впоралися із завданням. А от серйозніші суперники доставили нам проблем, відтак виліт від італійської Роми та іспанського Вільярреалу.

Очікування були на новий сезон. Динамо отримало пряму путівку в Лігу чемпіонів. Шахтар же з новим тренером та шаленими втратами на нових футболістів – через плей-офф. В останньому раунді – грізний Монако. Везіння і тут було на нашому боці – рикошет, який і приніс путівку в груповий етап.

На цьому позитив закінчився. Далі – суцільне розчарування.

Детальніше Україна провалилася у таблиці коефіцієнтів УЄФА, показавши найгірший виступ за 20 років

Почали ще перед тим інші представники в єврокубках – Зоря вилетіла в Лігу конференцій. А Ворскла та Колос не змогли подолати кваліфікацію третього за рангом європейського турніру, вилетівши від фінського та казахського клубів відповідно. Обоє клубів в цьому питанні "підтримали" збірну – як головна команда зіграла внічию проти цих країн, так і клуби "мировими" закінчили матчі проти клубів з цих країн, але вилетіли або в серії пенальті (Колос), або через гол в екстратаймі (Ворскла).

Груповий етап Ліги чемпіонів в цьому сезоні – жах для українців. Динамо набрало лише одне очко, зігравши внічию з Бенфікою в першому матчі. А перший гол команда забила аж в п’ятій грі – проти Баварії вдома. Цей гол став єдиним для команди в ЛЧ.

Відео єдиного голу Динамо в Лізі чемпіонів



Шахтар теж не виграв жодного матчу, програвши в першій же грі молдовському Шерифу на виїзді. Та й забили лише двічі за шість матчів.

Єдині перемоги принесла Зоря, двічі в групі Ліги конференцій обігравши болгарський ЦСКА. І ще одного разу зігравши внічию з норвезьким Буде/Глімт.

До теми Гол Зорі визнали найкращим у шостому турі Ліги конференцій: відео гарматного удару

Таким чином вперше за 14 років Україна не представлена в єврокубках весною.

А провальні результати відобразилися і на таблиці коефіцієнтів УЄФА. Ми впали на 12 місце, відтак і надалі не матимемо прямої путівки в груповий етап Ліги чемпіонів. Вже в наступному сезоні переможець УПЛ буде змушений пробиватися через сито відбору. А срібний призер стартуватиме на один раунд відбору раніше.

Без прориву українців

Від клубного – до особистого. Очікувалося, що вдалі виступи на Євро-2020 може привернути додаткову увагу до українських футболістів. Та не склалося. За винятком Романа Яремчука – лише він влітку пішов "на підвищення" – перейшов з бельгійського Гента до португальської Бенфіки, з якою зіграв в Лізі чемпіонів. І перший гол в цьому турнірі забив у ворота Динамо, вихованцем якого є.

Відео голу Яремчука у ворота Динамо



Інші залишилися на своїх місцях – Зінченко і далі гравець ротації в Манчестер Сіті, а Андрій Ярмоленко – запасу у Вест Хемі. Лише Руслан Маліновський продовжує показувати чудову гру в Аталанті. Віктор Коваленко міг скласти йому компанію, перейшовши до бергамасків, але не вразив тренера, тож відправився в оренду.

Динамо та Шахтар і надалі продовжують з усіх сил утримувати своїх українських лідерів. Тож ні Віктор Циганков, ні Микола Матвієнко, ні Віталій Миколенко своєї клубної прописки не змінили.

Хоча є ще один гравець, якого слід відзначити окремо – захисник Ілля Забарний. 19-річний гравець цілком скористався шансом, який йому випав, і вже наприкінці 2020 року зайняв місце основного гравця в центрі захисту не лише Динамо, але й збірної України. У 2021 році він продовжив демонструвати чудову гру (правда не без огріхів).