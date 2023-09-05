Довбик став на захист Краснікова і Кучера, яких емоційно розніс президент Дніпра-1

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза негативно висловився про роботу Олександра Кучера та .Євгена Краснікова, які вже покинули український клуб. Береза назвав їх прихід великою помилкою від Андрія Русола, який на початку повномасштабного вторгнення мав повний карт-бланш від нього.

Юрій Береза зауважив, Олександра Кучера та Євгена Краснікова ніхто не запрошував, вони прийшли самі, пообіцявши привести із собою гравців. Адже на той момент Дніпру-1 критично не вистачало кадрового потенціалу.

До теми Неадекватний та некомпетентний: почесний президент Дніпра-1 охарактеризував Кучера та Краснікова

Довбик не погоджується зі словами президента

Президент Дніпра-1 не сильно підбирав слова, коли говорив про роботу Кучера та Краснікова у Дніпро-1. Береза назвав їх прихід помилкою Андрія Русола, який на той час керував клубом, хоча Береза сам не вірив у професіоналізм цих двох спеціалістів.

Після цих слів президента з'явились коментарі чинних та колишніх футболістів віцечемпіона УПЛ-2022/2023. Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій та Артем Довбик стали на захист Краснікова та Кучера. Вони тепло відгукнулись про роботу пліч-о-пліч із цими фахівцями у непростий для українського футболу час.

"Я – не єдиний гравець, хто прогресував під керівництвом Кучера"

Довбик розповів, що саме Красніков став головний ініціатором його переходу у Дніпро. Адже вже раніше функціонер повірив у нього, побачив перспективу, коли запрошував його із Черкас у Металіст.

Також новачок Жирони тепло відгукнувся про роботу під керівництвом Кучера, якого він вважає гарним тренером. Артем розповів про свій прогрес під керівництвом Кучера та впевнений, що він не є єдиним футболістом Дніпра-1, який прогресував саме за період керівництва цього наставника.

Тепер щодо Олександра Кучера. Я мав можливість попрацювати в Дніпрі-1 з різними за стилем, баченням футболу, системою роботи тренерами. Кучер – хороший фахівець, який багато дав і команді, і мені особисто. Завдяки роботі з Олександром Миколайовичем і його штабом я побив власний рекорд результативності та привернув увагу закордонних клубів. Я чув багато хороших відгуків про те, як грав Дніпро-1. І я – не єдиний гравець, хто прогресував під керівництвом Кучера, вважаю, багато футболістів Дніпра-1 зараз варті уваги,

– відповів нападник.

"Вони – основні винуватці того, що Дніпро-1 вийшов у єврокубки"

Після відходу Кучера команду очолює Валерій Городов, який виконує обов'язки головного тренера, поки клуб продовжує пошуки нового наставника.

Також Довбик прокоментував й слова Берези, який заявив, що саме Кучеров і Красніков є головними винуватцями вильоту Дніпра-1 із єврокубків. З чим взагалі не погодився Артем.

Футболіст навпаки назвав обох – основними винуватцями, що клуб взагалі вийшов у єврокубки. Адже Дніпро-1 опинився у складній ситуації на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через це з команди пішло багато гравців

"Щоб швидко зібрати оновлену команду та компенсувати втрати, вони вдвох багато зробили. Ми ж це бачили, ми розуміли, що для нашої команди означали ті ж Джурасек, Ігнатенко, Чуже, Дубінчак, Кожокару. Вони пішли, замінити їх швидко було досягненням. Вважаю, Красніков і Кучер привели дуже якісних футболістів – Бланко, Амаш і Пеглоу. Навпаки, для нас було дивно, що такі гравці погодилися приїхати грати в Україну під час війни", – запевнив Довбик.

Кучер керував дніпрянами з кінця липня 2022-го по 20 серпня 2023-го. Команда під його керівництвом провели 47 матчів та дійшла до срібних нагород УПЛ-2022/2023.

Артем зізнався, що саме Красніков зіграв ключову роль у тому, що він перепідписав контракт із Дніпром-1. Саме цей функціонер пообіцяв футболісту допомогти закінчити сезон із гарними результатами, покращити його профайл та згодом перейти в одну з п'ятірки найкращих ліг Європи. Своє слово Красніков дотримав.

Я став найкращим бомбардиром чемпіонату України, отримав контракт у Ла Лізі. Весь цей час зі сторони Краснікова та Кучера була тільки підтримка – хороші поради, допомога в підготовці та розборі гри,

– додав форвард Жирони.

Нагадаємо, що багато чуток крутилось навколо можливого відходу Довбика із Дніпра-1. Однак на початку червня 2023 року з'явилась несподівана інформація – Артем продовжив співпрацю з дніпрянами. Ще тоді такий вчинок футболіста розуміли, як його подяку до клубу, який дав йому поштовх для великої кар'єри.