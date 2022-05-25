Довбик узгодив контракт з італійським клубом, – ЗМІ

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик може стати гравцем Торіно. Про це повідомляє AreaNapoli, а також агент футболіста.

Агент футболіста: Трансфер – на просунутій стадії

За даними джерела, українець побував у Турині та узгодив умови контракту з керівництвом клубу. Довбик може стати заміною для Андреа Белотті, який може залишити клуб.

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За даними порталу, контракт Довбика завершується у 2023 році, а не у 2024, як вказують деякі інші видання. Раніше ним цікавились Наполі, Фіорентина, Штутгарт, Аугсбург та Андерлехт.

Слова агента Довбика

Агент форварда Дніпра-1 Артема Довбика Олексій Людновський підтвердив, що його клієнт може перейти до Торіно.

Артем справді разом зі своєю дружиною Юлією та представником нашої компанії за погодженням із керівництвом Дніпра-1 побував у Турині. Вони ознайомилися з інфраструктурою Торіно, відвідали матч за участю цієї команди,

– зазначив агент футболіста.

"Можна сказати, що Торіно виявляє велику цікавість до Артема. Цей клуб справді хоче бачити на вістрі атак Довбика. Хорватський спеціаліст Іван Юрич, який очолює Торіно, постійно на контакті зі своїм земляком Ігорем Йовічевічем, головним тренером Дніпра-1. Про цей трансфер як доконаний поки що рано говорити, проте можу сказати, що трансфер – на просунутій стадії. Також не залишають спроб підписати Артема інші італійські клуби, а ще є інтерес із прем'єр-ліги Англії.

Це переговорний процес, за підсумками якого мають досягти домовленості два клуби та особисто Артем Довбик. Якщо всі сторони будуть задоволені, тоді й оголосимо про трансфер як досконалий. Можу вкотре підтвердити: бажання Артема Довбика грати в одному з топ-чемпіонатів Європи. Над цим і працює його команда спільно із СК Дніпро-1", – додав Людновський.

Статистика Довбика в УПЛ

У першому колі УПЛ, яке через війну стало першим та останнім у сезоні-2021/2022, Довбик зіграв 18 поєдинків, у яких забив 14 голів та зробив 4 асисти.

Така результативність дозволила стати найкращим бомбардиром елітного дивізіону.

Торіно зайняв десяте місце в серії А.