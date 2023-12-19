У компанії видатних бомбардирів: Довбик увійшов у топ-9 голеадорів Ла Ліги XXІ століття

У понеділок, 18 грудня, було зіграно останній матч 17 туру іспанської Ла Ліги. Жирона на своєму полі приймала Алавес.

Матч закінчився з рахунком 3:0 на користь підопічних Мічела. Це дозволило каталонцям повернути собі лідерство в турнірній таблиці іспанського чемпіонату.

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Довбик у вогні

Дублем у поєдинку відзначився український форвард Артем Довбик. Спочатку в першому таймі він зіграв на добиванні, забивши гол головою, а у другій половині зустрічі реалізував пенальті. Як результат, "дев'ятка" Жирони довів кількість голів у Ла Лізі вже до десяти в сезоні-2023/2024.

Для досягнення цього показника 26-річному бомбардиру знадобилося всього 16 матчів. За швидкістю забиття перших 10 м'ячів у чемпіонаті Іспанії Довбик увійшов у топ-9 найкращих гравців чемпіонату Іспанії в нинішньому столітті. Артем в цьому аспекті без шансів перегнав Ліонеля Мессі, в якого на перші 10 голів у Ла Лізі пішло 30 матчів.

Швидше ж за нього це робили лише 8 гравців. Абсолютними рекордсменами є Джуд Беллінгем та Роберт Левандовський, які продемонстрували швидкострільність в дебютних поєдинках рівно 1 гол за матч.

Дивіться список з топ-9 рекордсменів Ла Ліги

Зазначимо, що наразі Артем Довбик посідає друге місце в гонці бомбардирів Ла Ліги-2023/2024. Він у 16 поєдинках забив 10 голів та віддав 4 асисти, лідером є Джуд Беллінгем – 13 взяттів воріт та 2 гольові передачі.

. Наступний матч Жирона зіграє вже 21 грудня проти Бетіса на виїзді. Початок матчу о 20:00.