"Синьо-жовтий" зв'язок: Довбик і Циганков стали найкращим дуетом Ла Ліги за важливим показником

Каталонська Жирона стала головним відкриттям чемпіонату Іспанії в сезоні-2023/2024. Вона здобула бронзові медалі та вперше в історії кваліфікувалася в Лігу чемпіонів.

Одними з лідерів команди були футболісти збірної України Артем Довбик і Віктор Циганков. Перший став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а другий стабільно грав у основному складі й також набив дуже пристойну статистику.

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За яким показником дует Циганков – Довбик став найкращим

Окрім індивідуально гарних показників українці також відзначилися й парним досягненням. Вони очолили рейтинг найкращих дуетів Ла Ліги сезону-2023/2024 за очікуваними асистами (xA) один на одного протягом матчу.

У складі "біло-червоних" Довбик і Циганков в чемпіонаті Іспанії провели разом на полі сумарно 1556 хвилин. Їх середній показник очікуваних гольових передач за 90 хвилин зустрічі становив 0,15.

Українці випередили Рафінью – Левандовського з Барселони й Морено – Сорлота з Вільярреала, які увійшли в топ-3. Що цікаво, Артем Довбик ще й у парі з Савіо посів п'яте місце.



Довбик і Циганков стали найкращим дуетом Ла Ліги за очікуваними асистами / Зображення з соцмереж Soccerment

. До рейтингу потрапляли лише дуети, які зіграли разом щонайменше 900 хвилин.

Нагадаємо, що в кампанії-2023/2024 у Ла Лізі Артем Довбик забив 24 м'ячі та віддав 8 асистів, а Віктор Циганков у свій актив записав 8 голів та 7 результативних передач.

Зазначимо, що обома футболістами наразі цікавляться європейські топклуби, проте своє майбутнє вони будуть вирішувати вже після Євро-2024, де збірна України зіграє в одній групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.