"Челлендж українських хлопців": Довбик і Циганков провели змагання на влучність у Жироні – відео

Наразі клубний футбол у Європі перебуває на паузі через міжнародні матчі збірних. Проте пресслужби різних команд не залишають прихильників своїх клубів без контенту.

Іспанська Жирона поділилася відео з захопливим баттлом між Віктором Циганковим та Артемом Довбиком. Він відбувся на одному з тренувань команди до того, як обидва футболісти відправилися у розташування збірної України.

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Челлендж закінчився перемогою центрфорварда

Гравці змагалися в умінні точно влучити у ворота з нульового кута. Кожен з них отримав для цього по 6 спроб.

Першим розпочав Віктор Циганков, якому вдалося двічі забити гол, а ще один удар завершився влучанням у стійку. Проте цього не вистачило для перемоги.

Артем Довбик продемонстрував справжній майстер-клас та реалізував одразу 5 з 6 спроб.

Дивіться відео з баттлом українських гравців Жирони

Нагадаємо. Наразі легіонери Жирони перебувають у розташуванні збірної України, яка готується до фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 проти Ісландії, що відбудеться 26 березня у Вроцлаві.



У півфінальному матчі з Боснією і Герцеговиною Артем Довбик забив вирішальний гол, а Віктор Циганков не потрапив до заявки через ушкодження, його участь у матчі з ісландцями досі залишається під питанням.