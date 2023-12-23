Круті не тільки на полі: Довбик і Циганков передали автомобіль воїнам 95 ОДШБ – відео

З початку повномасштабного вторгнення все українське суспільство об'єдналося, щоб дати відсіч ворогу. Виключенням не стали й представники спорту.

Чимало українських спортсменів взяли до рук зброю, щоб захищати рідну країну від окупантів. Переважна ж більшість допомагає героям з передової донатами або волонтерить.

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Допомога військовим від Довбика та Циганкова

Серед числа тих, хто прославляє Україну на міжнародній арені, але не забуває про воїнів, є й український дует із Жирони – Артем Довбик і Віктор Циганков. Футболісти національної збірної передали українським захисникам із 95 ОДШБ автомобіль.

Від командування 95-ї окремої десантно-штурмової бригади хочемо подякувати Артему Довбику та Віктору Циганкову за передачу цього автомобіля, який ефективніше допомагатиме виконувати завдання нашої бригади,

– заявили українські воїни.

Дивіться відео з подякою від воїнів

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Довбик зіграв 18 матчів за Жирону в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 6 асистами. Наразі він претендує на звання найкращого гравця Ла Ліги у грудні.

Циганкова зараз відновлюється від пошкодження та поки провів 16 поєдинків за каталонський клуб, він забив 3 голи та віддав стільки ж гольових передач.

. Свій наступний матч Жирона проведе 3 січня проти Атлетіко Мадрид, початок зустрічі о 22:30. Наразі каталонці посідають друге місце в Ла Лізі, поступаючись Реалу лише за додатковими показниками.