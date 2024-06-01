"Джокер у мене в кишені": український легіонер Жирони прокоментував можливість трансферу влітку

На початку сезону-2023/2024 Артем Довбик перейшов з Дніпра-1 у Жирону. Він провів неймовірну кампанію й уже в нинішнє міжсезоння може піти на підвищення.

Український форвард з перших турів став основним у складі "біло-червоних". Завдяки своїм голам він допоміг скромному клубу вперше в історії кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

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Чи збирається Довбик залишати Жирону

На тлі командного успіху Артем Довбик виблискував і на індивідуальному рівні. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги й опинився у символічній збірній чемпіонату Іспанії.

Після такого перформансу українець привернув увагу до себе низки європейських топклубів. У ЗМІ з'являлася інформація, зокрема, про Наполі, Челсі, Ювентус, Мілан, Барселону й Атлетіко.

Нападник Жирони прокоментував можливість зміни клубної прописки вже найближчим часом. Він заявив, що наразі зосереджений на Євро-2024, після чого прийматиме рішення.

Нам дуже комфортно в Іспанії. Я відіграв сезон і вже знаю трохи Лігу. Тому так, десь буде тяжко переходити, але будемо дивитися. Зараз Євро попереду. У принципі, джокер у мене в кишені. Я зараз не переживаю, я розумію, що в мене був дуже фантастичний сезон, що якісь варіанти в мене вже є,

– сказав Довбик.

Форвард додав, що для нього важливо не помилитися з наступним кроком у кар'єрі та мати постійну ігрову практику:

"Тут найголовніше – прийняти правильне рішення, щоб не погнатися за чимось і потім сидіти. Я думаю, що ми, в принципі, завжди так робимо. Єдиний раз у нас це не вийшло – це коли ми поїхали в Данію. Але це був один раз, і це такий досвід. Тому зараз ми все аналізуємо і приймемо, я думаю, правильне рішення".

. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик провів 39 матчів за Жирону в усіх турнірах, у яких забив 24 голи та віддав 10 асистів. Його чинна угода з каталонцями розрахована до 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, що український нападник також увійшов у топ-5 гравців у рейтингу за нагороду "Золота бутса", її ж переможцем став Гаррі Кейн.