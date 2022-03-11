Довбик пожертвував свою історичну футболку збірної України для аукціону на підтримку ЗСУ

Українські футболісти все активніше допомагають українській армії та народу. Артем Довбик продав пам'ятну футболку на благодійному аукціоні.

Допомога армії

Найкращий форвард УПЛ Артем Довбик вирішив фінансово допомогти ЗСУ. Футболіст виставив на аукціон свою історичну футболку збірної України, у якій забив пам'ятний гол у ворота Швеції на Євро-2020.

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Фанати змагались за футболку Довбика. Футбольний паблік та футболіст виручили за форму 100 тисяч гривень, які підуть на потреби української армії.



Футболка Довбика на аукціоні / Фото з інстаграму Zorya Londonsk

Нагадаємо, що Довбик своїм голом у ворота Швеції вивів Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи-2020. Артем забив вже у компенсований арбітром до додаткових таймів час (120+1 хвилині).

Футболісти-легіонери збирають кошти на потреби армії України. Ініціатором цього був наставник Сергій Ребров.

Декілька чинних та колишніх футболістів поповнили ряди тероборони свої міст – Михайло Кополовець, Андрій Богданов, Олександр Алієв, Олег Лужний та Артем Федецький. Своєму рідному місту допомагає півзахисник Вереса Микита Полюлях.

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