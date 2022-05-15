Довбик повернувся у загальну групу збірної України

Збірна України продовжує готуватись до матчу проти Шотландії. Із загальною групою відновив тренування найкращий форвард УПЛ Артем Довбик.

Підсилення команди

Нападник Дніпра-1 допоможе національній команді у наступних поєдинках. На підопічних Олександра Петракова чекають два матчі за два дні.

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17 червня збірна зіграє проти італійського Емполі, а вже наступного дня українські футболісти зійдуться з хорватською Рієкою. Відзначимо, що українці абсолютно безкоштовно можуть відвідати поєдинок у Хорватії.

Довбик вже пропустив стартовий матч України проти Боруссії Менхенгладбах. Однак відсутність форвард не вплинула на підсумковий результат. "Синьо-жовті" завдяки голам дебютантів Михайла Мудрика та Олександра Піхальонка здобули перемогу у Німеччині.

Поки що лікарі дозують навантаження в ігрових серіях між ним та динамівцем Віктором Циганковим, який теж пропустив початок через пошкодження.

Статистика Довбика у сезоні-2021/2022

За підсумками першого кола нападник Дніпра-1 став найкращим бомбардиром УПЛ.

За сезон Довбик провів 18 матчів, у яких наколотив у футболці дніпрян 14 голів та зробив 5 результативних передач.

На жаль, через війну усі футбольні змагання в Україні були достроково закінчені.

Клуб Довбика зупинився на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ.

Підготовка збірної до плей-офф ЧС-2022