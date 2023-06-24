Віцечемпіон Італії поклав око на найкращого бомбардира УПЛ

Сватання Артема Довбика у європейські клуби продовжуються. Найкращий бомбардир УПЛ-2022/2023 зацікавив віцечемпіона Італії.

Лаціо стало у чергу за забивним нападником Дніпра-1. Начебто італійський клуб вже контактував із Артемом Довбиком.

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Ще один претендент на Довбика

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2022/2023 Лаціо посіло друге місце, поступившись лише чемпіону Італії Інтеру. Між лідерами відставання у 16 балів.

Очікується, що "орлам" доведеться викласти за футболіста близько 10 – 12 мільйонів євро плюс бонуси.

Лаціо вже далеко не перший клуб із Серії А, який зацікавлений у послугах форварда збірної України. Для Довбика можливий перехід за кордон буде вже не першим. Артем має досвід виступів у Данії та Молдові.

Довбик допоміг Дніпро-1 здобути звання віцечемпіонів УПЛ у сезоні-2022/2023. Дніпряни програли боротьбу за чемпіонство донецькому Шахтарю, але випередили третю Зорю.

А сам Артем став найкращим бомбардиром сезону, наколотивши 24 голи (8 – з пенальті) у 30 матчах. Загалом у сезоні-2022/2023 Довбик відіграв 39 поєдинків, у яких відзначився 39 м'ячами та 8 асисти.

На тлі усіх цих чуток Артем підписав новий контракт із Дніпро-1. Нова угода футболіста розрахована до кінця червня 2025-го.