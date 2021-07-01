Український обмін: Довбик може замінити Яремчука у Генті

Автор переможного удару у ворота Швеції Артем Довбик продовжує привертати увагу іноземних клубів. Бельгійський Гент може підсилитись українцем.

Заміна для Яремчука

Гент всерйоз розглядає варіант із трансфером Артема Довбика. Нападник повинен замінити свого земляка та партнера по збірній України Яремчука. Роман покине бельгійський клуб після завершення Євро-2020. Таку обіцянку дав сам Гент.

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Стартова ціна за перехід нападника Дніпра-1 буде складати від 5 мільйонів євро. Хоча спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Довбика лише в один мільйон євро. Однак голом у ворота шведів Артем добре собі підійняв репутацію та трансферну ціну.

Хто стежить за Довбиком

Торіно (Італія)

Бешикташ (Туреччина)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Українські гранди

Перелічені клуби вже не перший місяць стежать за грою українського футболіста. Відзначається, що Яремчук добре проявляє себе на чемпіонаті Європи, тому його трансфер у інший топовіший клуб стає все більш реальним. Роман на цьому Євро вже встиг відзначитись двома голами – у ворота Нідерландів та Північної Македонії у груповому раунді турніру.