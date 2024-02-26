Може утворитися новий "синьо-жовтий" дует: три клуби АПЛ зацікавлені в підписанні Довбика

Каталонська Жирона в сезоні-2023/2024 стала головною сенсацією іспанської Ла Ліги. Наразі "червоно-білі" в турнірній таблиці йдуть у зоні Ліги чемпіонів та мають гандикап від п'ятого місця у 7 очок при матчі в запасі.

Одним із лідерів команди одразу після переходу з Дніпра-1 став форвард збірної України Артем Довбик. Він є найкращим бомбардиром команди та входить у трійку голеадорів чемпіонату Іспанії.

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Довбик може стати одноклубником Зінченка

Своїми виступами 26-річний нападник зацікавив низку більш статусних європейських клубів. За інформацією відомого інсайдера, до Артема Довбика виявляють інтерес три клуби з Англійської прем'єр-ліги: Арсенал Олександра Зінченка, а також Ньюкасл і Вест Гем.

Окрім англійських представників, у трансфері українця зацікавлені також команди з Бундесліги, Серії А та Ла Ліги.

. Раніше повідомлялося, що Жирона зацікавлена у продовженні співпраці з дуетом збірної України Довбик – Циганков. Керівництво каталонського клубу сподівається, що зможе утримати кістяк своєї команди, якщо в наступному сезоні вона гратиме в Лізі чемпіонів,

Зазначимо, що Артем Довбик у нинішній кампанії провів 26 матчів за каталонців у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Наступний поєдинок Жирона зіграє 26 лютого вдома проти Райо Вальєкано, стартовий свисток пролунає о 22:00.