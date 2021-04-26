Підкорювач Європи: досягнення Маліновського, яке не може перевершити жоден футболіст

Аталанта 25 квітня розгромила Болонью 5:0, один із голів забив Руслан Маліновський. Українському футболісту вдалось встановити приголомшливу статистику.

Нестримний Маліновський

Вже на 22-й хвилині зустрічі Руслану Маліновському вдалось розмочити нулі на табло. Футболіст отримав класну передачу п'яткою від Муріеля та пробив прямо у кут воріт гостей.

Як це було Як Маліновський після дотепного пасу п'яткою розірвав Болонью: відео

В останніх 6 матчах українець демонструє феноменальну результативність – 4 голи та 5 асистів. Із березня жоден з півзахисників топ-5 найкращих європейських ліг не зумів перевершити статистику Маліновського. Однакову результативність з Русланом показав досвідчений 34-річний гравець Марселя Дімітрі Пайєт. За цей проміжок часу француз забив 3 голи та віддав 6 гольових передач.

Трійку лідерів замкнув атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард – 6 голів та 2 асисти. З цієї трійки саме гравець "червоних дияволів" найбільше наколотив м'ячів у ворота суперників.

Маліновський може вже у наступному поєдинку проти Сассуоло покращити свої показники. Матч відбудеться 2 травня.

Відео голу Маліновського