Доспівались: фанатів Лаціо жорстко покарали за фашистські пісні та нацистські вітання

Лаціо залишиться без підтримки у найближчому матчі Ліги Європи проти Марселя. Фанати італійського клубу самі винні у ситуації.

Покарання за неналежну поведінку

Вже 4 листопада Лаціо зіграє на виїзді проти Марселя у 4 турі групового раунду Ліги чемпіонів. Однак "орли" не зможуть розраховувати на підтримку своїх ультрас у Франції.

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Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін ухвалив рішення не лише заборонити уболівальникам Лаціо відвідати матч проти французького клубу, а й взагалі перетинами кордон Франції.

У 2017 році після матчу з Кальярі 12 уболівальникам клубу через цю причину було заборонено протягом 5 років відвідувати будь-які спортивні події на території Італії.

У чому завинили італійські фанати? Таке жорстке рішення було висунуто через неналежну поведінку уболівальників "орлів". Вони на регулярній основі влаштовують скандальні ситуації у центрі міст та поруч зі стадіонами, а також відзначаються з неприємної сторони – виконують фашистські пісні та використовують нацистські вітання.

Реакція Лаціо

Скандальний епізод за участю ультрасу "орлів" відбувся перед матчем Марсель – Лаціо у 2018 році у Лізі Європи. Коли чотири особи отримали ножові поранення у результаті сутичок, у яких брало участь близько 200 осіб. Та зустріч завершилась перемогою італійців із рахунком 1:3.

Італійський клуб відреагував на рішення французької влади. У Лаціо не стали виправдовувати своїх фанатів та ставати на їх сторону: "Рішення французького міністра закордонних справ заборонити вболівальникам "Лаціо" відвідування Марселя як запобіжний захід не дивно і відповідає заходам, які італійська влада зробила перед матчем першого кола".

"Що дивно, то це застосування заходів у загальнонаціональному масштабі з невиправданих причин. "Лаціо" не може прийняти образи на адресу всіх уболівальників команди та самого клубу, який завжди бореться проти насильства та прояву всіх типів дискримінації на стадіоні та за його межами", – йдеться у заяві італійської команди.