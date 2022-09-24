"Досить приватних літаків": вболівальник підпалив себе під час матчу Кубка Лейвера

Громадські активісти вже не вперше використовують тенісні турніри, як платформу для своїх протестів. Зазвичай, вони прагнуть привернути увагу суспільства щодо глобальних проблем екології планети.

Що хотів сказати активіст

Під час матчу першого кола Кубка Лейвера між Стефаном Ціціпасом та Дієго Шварцманом на корт вибіг вболівальник.

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Він підпалив собі руку і ліг на корт. Потім його вивела охорона.

На футболці у нього було написано: "Досить приватних літаків у Великій Британії". Цим він намагався привернути увагу до проблеми глобального потепління.

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Подібні випадки у спорті

У півфіналі Ролан Гаррос вибігла жінка та прив'язала себе до сітки. На футболці у неї було написано "У нас залишилося 1028 днів". Поки охорона розбиралася з жінкою, гравці пішли з корту. Перерва в матчі склала приблизно 10 хвилин.

Глядачі освистали дії протестувальниці. А охорона відчепила протестувальницю від сітки й винесла з корту на руках.

Також екоактивісти вибігли на трасу під час етапу Тур де Франс. Активісти з’єднали одне одного ланцюгами та запалили піротехніку.

Організатори разом з правоохоронцями були змушені силоміць виносити активістів за межі траси, до силових дій долучалися навіть спортивні директори команд-учасниць, що їхали в командних автомобілях попереду.

За підсумками подій із заявою виступили представники руху Derniere Renovation, що вкотре наголосили на важливості боротьби з кліматичними змінами у світі.