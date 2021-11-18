Досі тримаю руку на серці під час гімну України, – гравець Динамо після зміни громадянства

Півзахисник Динамо Георгій Цитаішвілі, який зараз виступає в оренді за Чорноморець, розповів, чому прийняв рішення змінити громадянство. Тепер футболіст виступатиме під грузинським прапором.

Цитаішвілі: Знаю, що мій другий дім Україна

21-річний правий вінгер зізнався, що хотів змінити громадянство ще до чемпіонату світу, який став тріумфальним для України. Була лише одна причина, чому Георгій Цитаішвілі не почав виступати під прапором Грузії ще раніше – повага до братів Суркісів.

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Футболіст прийняв громадянство України лише через те, щоб грати за Динамо на початку своєї кар'єри. На Дитячо-юнацькому футбольному рівні клуби не могли залучати до гри легіонерів. У той момент усі думки Георгія були пов'язані виключно з київською командою.

Україна перемогла на молодіжному чемпіонаті світу-2019, який відбувся у Польщі. Цитаішвілі став найкращим футболістом фіналу.

Цитаішвілі завжди вважав себе грузином, у його організмі текла грузинська кров. Георгій називає України другим домом та навіть після зміни громадянства продовжує тримати руку на серці під час виконання українського гімну.

Зламався, відновився – і лише тоді одержав. Причина – Батьківщина. Я відчуваю, хто я, пишаюся своєю Батьківщиною, знаю, що я насамперед грузин. Знаю, що мій другий дім Україна. Досі тримаю руку на серці, коли грає гімн України,

– зізнався футболіст Динамо.

Півзахисник додав, що таке його рішення фанати не повинні називати зрадою. Свій перехід він присвячує дідусю, який покинув цей світ, він завжди мріяв, щоб онук виступав за збірну Грузії.

Кар'єра Цитаішвілі в Україні