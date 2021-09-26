Дощ подарував Хемілтону перемогу на гран-прі Росії, прорив Ферстаппена з 20 місця на подіум

У Сочі в неділю, 26 вересня, відбувся 15 етап Формули-1 – гран-прі Росії. Перемогу у драматичній гонці здобув пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Британець здобув ювілейну соту перемогу у Формулі-1.

Хід гонки в Сочі

Після божевільної кваліфікації, яку сенсаційно виграв Ландо Норріс, старт гонки у Сочі також виявився приголомшливим і багатим на обгони.

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Норріс втратив лідерство на першому колі, пропустивши Карлоса Сайнса. Британець "подарував" іспанцю сліпстрім. Стрімкий прорив здійснив Шарль Леклер, який з 19 місця перемістився на 12.

Льюїс Хемілтон втратив три сходинки, після чого пройшов Фернандо Алонсо, але застряг за Даніелем Ріккардо. Позаду пелотону вже на 4 колі Макс Ферстаппен "сидів" на хвості у Боттаса. На 7 колі Макс легко пройшов Боттаса, після чого й П'єра Гаслі.

На 9 колі відновилася боротьба за лідерство у гонці. Норріс сів на хвіст Сайнсу й вже атакував завдяки DRS. На 11 колі Норріс атакував Сайнса, проте іспанець встояв. Вже на 13 колі Норріс пройшов Сайнса у затяжному 13 повороті.

До 18 кола лідерів сезону Хемілтона та Ферстаппена розділяли всього 2 позиції – 6 секунд. Через 9 кіл обидва пілоти разом заїхали у бокси. Хемілтон виїхав 9, коли Макс – 12. Та надалі Хемілтон далеко відірвався від Ферстаппена.

Лідер гонки Норріс заїхав у бокси тільки на 28 колі: британцю швидко замінили гуму й він повернувся попереду Гаслі та Сайнса. На 30 колі пару Гаслі – Санйс пройшов вже Хемілтон.

На зв'язок з Хемілтон вийшов виконавчий директор Mercedes Тотто Вольф і повідомив британцю, що той може виграти гонку. Льюїс стрімко почав скорочувати відставання від Норріса. За 15 кіл до фінішу різниця між ними була 2 секунди.

На 45 колі в агресивній боротьбі Серхіо Перес пройшов Ріккардо й вийшов на 4 місце. Через 3 кола Перес пройшов ще й Сайнса – ймовірний подіум!

Дощовий фінал

За 7 кіл до фінішу пішов легкий дощ! На 47 колі внаслідок того, що траса стала мокра, Норріс помилився у 2 секторі. Хемілтон цим скористався і сів на хвіст Норрісу.

Ще через коло на піт-стоп почали масово заїжджати пілоти з хвоста пелотону, а дирекція гонки заборонила використання DRS. На 49 колі гонщики масово почали їхати у бокси й пелотон перемішався!

Лідер гонки Норріс вирішив залишитися на трасі, коли Хемілтон заїхав по нову гуму й виїхав на 2 сходинці. Рішення Норріса виявилося невиправданим. Ландо розвернуло на 51 колі й Хемілтон вийшов у лідери.

Більше того, Макс Ферстаппен з 20 місця підійнявся на 2! На подіум заскочив і Карлос Сайнс. Ландо Норріс, який лідирував протягом всієї гонки, фінішував тільки 7.

Результати гран-прі Росії (залікова зона)

1. Льюїс Хемілтон

2. Макс Ферстаппен

3. Карлос Сайнс

4. Даніель Ріккардо

5. Валттері Боттас

6. Фернандо Алонсо

7. Ландо Норріс

8. Кімі Ряйкконен

9. Серхіо Перес

10. Джордж Расселл