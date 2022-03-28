Допомога українцям та період без тренувань: як війна змінила спортивне життя Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук зустріла початок війни в Україні. Сім'я легкоатлетки простягнула руку допомогу усім, кому це було потрібно, тому у той момент у голові Марини не було жодних думок про спорт.

Бех-Романчук: Деякий час взагалі не тренувалась

Українська легкоатлетка змогла виїхати на чемпіонату світу та принести країні срібну медаль у сербському Белграді. Після змагань Марина Бех-Романчук в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла про те, як повномасштабний напад Росії на Україну змінив її спортивне життя.

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Легкоатлетка розповіла, що у першій дні війни взагалі не виходила на доріжку, займаючи допомогою українцям. Дім Бех-Романчук та Михайла Романчука став прихистком для земляків.

Після чемпіонату світу легкоатлетка вирушила на збори у Португалію. Відзначимо, що збір був за планом Бех-Романчук, але за тривалістю дещо меншим.

Деякий час взагалі не тренувалась. Було абсолютно не до цього. Після чемпіонату світу наші плани теж дещо змінились. Після старту виїхали на навчально-тренувальний збір у Португалію, який триватиме близько 50 днів. Гадки не маємо, що і як далі буде,

– розповіла українка.

"Складно сказати, коли буде мій наступний старт"

Бех-Романчук сподівається, що після збору у Португалії вона повернеться в Україну, де буде продовжувати підготовку до сезону. Через складну ситуацію та невідомість Марина навіть не може сказати своїм прихильникам, коли вона знову вийде на старт.

Зазвичай у травні ми повертаємось додому та тренуємось на рідних українських стадіонах. Важко сказати, як зараз будуть складатись обставини. Дуже сильно сподіваються, що у травні ми таки повернемось додому. Наразі думаємо, як бути далі, складаємо плани, тому поки складно сказати, коли буде мій наступний старт,

– зізналась українська легкоатлетка.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу у приміщенні Бех-Романчук стала другою у потрійному стрибку. Ця дисципліна "нова" для українки на престижних стартах, але характер допоміг Марині взяти медаль.

Була близька українка й до другої нагороди у коронних стрибках у довжину, але мінімальний та спірний заступ "забрав" у неї медаль. Хоча ця спроба була одна з найкращих у її кар'єрі.