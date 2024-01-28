Згадали старі гріхи: 16 російських штангістів дискваліфікували через допінг

Російський спорт та допінг давно стали словами синонімами. Продовження епопеї з використанням заборонених стимулюючих речовин спливло у важкій атлетиці.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) повідомила про тимчасове відсторонення одразу 16 російських штангістів. Санкції застосовані на підставі бази даних LIMS московської антидопінгової лабораторії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіянам нагадали про допінг-скандал

Усі штангісти відсторонені через порушення антидопінгових правил у 2012 році. Переважна більшість атлетів вже припинили свої виступи у змаганнях.

До списку потрапило чимало титулованих спортсменів. Зокрема дворазовий чемпіон світу (2010, 2013) Алєксандр Іванов. Уродженець грузинського Руставі у листопаді 2016 року був позбавлений срібної медалі Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Це сталося після перевірки допінг-проби атлета.

Крім того, до списку відсторонених увійшли срібні призери чемпіонату світу 2011 року Алєсєй Юфкін та Армен Казарян, бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року Рамазан Расулов, володар бронзової медалі чемпіонату Європи 2009 року Дмітрій Іваненко, призери молодіжних та юніорських чемпіонатів світу та Європи Алєксандр Сафарян, Сослан Гаглоєв, Євгєній Коломієць, Мартін Сабанчієв та Едуард Міжгіхов, призери чемпіонатів та кубків країни Ванік Мкртумян, Георгій Сідаков, Татьяна Кренделєва, Сєргєй Дементьєв та Валентин Пономарьов.

Допінговий скандал в Росії