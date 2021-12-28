Допінг-скандал не перешкода : Росія заявила про наміри прийняти Олімпіаду-2036

Росія має намір прийняти Олімпійські ігри у 2036-му році. Про це заявив віцепрем'єр країни Дмитро Чернишенко.

Росія націлилася на Олімпіаду-2036

За словами Чернишенка, міністерству спорту та Олімпійському комітету Росії доручили розпочати кампанію з вибору міста, яке претендуватиме на проведення літньої Олімпіади-2036.

Варте уваги Зміни в історії біатлону: через російський допінг Макаряйнен втратить Кубок світу

"Визначення міста, яке може подати заявку, – прерогатива Олімпійського комітету Росії разом із Мінспортом та суб'єктом країни, який готовий прийняти Ігри. Там даються юридичні гарантії, це дуже серйозне питання. Наскільки я знаю, Міжнародний олімпійський комітет поки не оголосив конкурс, тому чекаємо", – сказав чиновник.

Чернишенко наголосив, що Росії необхідно пожатися на літню Олімпіаду у 2036-му.

Треба обов'язково подаватися на Ігри 2036 року, всією країною вибрати гідного кандидата. Попрошу Мінспорт та ОКР організувати роботу з вибору можливих міст і чекатимемо рішення МОК про старт заявкової кампанії,

– додав політик Російської Федерації.

Олімпійські ігри вже двічі відбувалися на території Росії. У 1980 році Москва приймала літню Олімпіаду, а 2014 року зимові Ігри відбулися в Сочі.

Допінговий скандал у Росії