Русня забрала дитину у Донецьк

На жаль, 12-річна дівчинка донька Євгена Обедінського повністю осиротіла. Її виховував лише батько, адже мама померла, коли Кіра була ще немовлям.

До теми У Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло Обедінський

За повідомленням Павла Кириленка, Кіра перебуває у Донецьку, її туди депортували разом із людьми, з якими вона перебувала в укритті.

У пості йде мова про те, що окупанти в усіх українців забрали документи та пообіцяли видати нові російській документи, щоб у майбутньому відправити їх у Росію.

В Україні у доньки спортсмена залишились рідні. Олександр Обедінський, дідусь Кіри, готовий забрати під опіку внучку.

Павло Кириленко звернувся за допомогою до усієї спортивної спільноти, гуманітарних та правозахисних організацій, щоб повернути до родини 12-річну Кіру Обедінську.

Відзначимо, що до нападу Росії на Україну ватерполіст боровся з недугою – пухлиною головного мозку.

Повний текст із публікації з фейсбуку Павла Кириленка

На цих фото – Кіра Обедінська. 12-річна дівчинка із Маріуполя, яка осиротіла на цій війні.