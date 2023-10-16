Руйнувати – не будувати: окупанти планують знести "Донбас Арену" – шокуюче відео

У 2009 році в Україні з'явився перший 5-зірковий стадіон. У Донецьку 29 серпня була урочисто відкрита "Донбас Арена".

Проте цей фантастичний стадіон був у експлуатації менше, ніж 5 років. У 2014 році росіяни тимчасово окупували українське місто Донецьк і після цього там розпочався справжній занепад.

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В агресорів не вистачає розуму доглядати за неймовірним стадіоном

Винятком не стала й "Донбас Арена", за якою в місті ніхто не зміг нормально доглядати й вона з часом почала втрачати свій шарм. Місцеві гауляйтери довели до жахливого стану майже 53-тисячний стадіон та не знають, як його відремонтувати. Тому не вигадали нічого кращого, ніж зруйнувати те, чого не будували.

Місцевий блогер розповів, що окупанти збираються піти на такий крок через тріщини на головних опорних балках та начебто через це арена стала непридатною. Тимчасово чинна нелегітимна влада, за словами автора відео, на місці "Донбас Арени" нібито обіцяє побудувати нову, більш сучасну та функціональну арену.

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Нагадаємо, що свій останній матч у Донецьку Шахтар зіграв 2 травня 2014 року, де переміг маріупольський тоді ще Іллічівець з рахунком 3:1. Усього ж "гірники" провели на новій рідній арені з 2009 року 102 матчі, в яких здобули 80 перемог при 14 нічиїх та 8 поразках.