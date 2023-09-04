Гнітюче очікування на звільнення: як виглядає "Донбас Арена" у 2023 році – відео з Донецька

Окупанти запустили головну перлину регіону до депресивного стану. Стадіон обріс бур'янами та зазнав ушкоджень через бойові дії.

Вже більше дев'яти років Донецьк знаходиться під окупацією Росії. Місто зробили центром невизнаної псевдореспубліки та, по суті, терористичної організації "ДНР", пише 24 канал.

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Постраждав він цього і спорт Донбасу. Всі місцеві футбольні команди змушені були залишити місто, а стадіони почали занепадати через відсутність якісного футболу.

Особливо боляче дивитись на головну перлину регіону "Донбас Арену". Один з найкрасивіших стадіонів України та Європи виглядає відверто депресивно.

Як виглядає "Донбас Арена" у 2023 році:

Навколо арени Шахтаря ростуть бур'яни, окупанти вирішили не доглядати за прилеглою територією. На самій арені вибито скло, а на його фасаді все ще висять постери зірок команди 2014-го року.

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Нема сумнівів, що після звільнення Донецька стадіон знову заживе повноцінним життям. Саме під контролем України "Донбас Арена" пережила яскраве відкриття, круті ігри Шахтаря в Лізі чемпіонів – перемоги над Арсеналом, Ромою та Челсі.

Крім цого, арена на найвищому рівні прийняла п'ять матчів Євро-2012. Серед них – дві гри збірної України в групі, а також битву французів з англійцями та півфінал між Іспанією і Португалією.