Востаннє так феєрив Кобі Браянт: зірка НБА побив рекорд результативності за 18 років – відео

У ніч з 26 на 27 січня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. В одному з них Аталанта на своєму майданчику приймала Даллас.

Команди підходили до очної зустрічі з серіями з трьох поразок у кожної. У підсумку, у поєдинку між середняками своїх конференцій перемогу святкували гості з рахунком 143:148, пише 24 Канал.

Читайте також Ви ніколи не будете забуті, – Леброн щемливо відреагував на новину про відхід Клоппа з Ліверпуля

Фантастична результативність Дончича

Проте матч у першу чергу запам'ятався не командними виступами, а шаленим індивідуальним перформансом від розігруючого Далласа Луки Дончича. Він провів на майданчику 45 хвилин та набрав неймовірні 73 очки. До них словенець додав також 10 підбирань, 7 передач й 1 перехоплення.

Таким чином він побив рекорд сезону-2023/2024 в НБА за результативністю, який до цього належав центровому Філадельфії Джоелу Ембііду (70). Ба більше, зірковий гравець Далласа повторив четвертий результат в історії ліги. Востаннє більшу кількість очок набирав Кобі Браянт у далекому 2006 році.

Найрезультативніші індивідуальні показники в історії НБА

1. Вілт Чемберлейн – 100 очок (1962 рік)

2. Кобі Браянт – 81 (2006)

3. Вілт Чемберлейн – 78 (1961)

4-7. Лука Дончич – 73 (2024)

4-7. Девід Томпсон – 73 (1978)

4-7. Вілт Чемберлейн – 73 (двічі в 1962)

Дивіться відео з кожним результативним кидком Дончича в матчі