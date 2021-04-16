Донбас переміг Сокіл у першому матчі фінальної серії плей-офф УХЛ

В Українській хокейній лізі стартувала фінальна серія. В боротьбі за трофей зійшлися донецький Донбас та київський Сокіл.

Обидві команди вийшли на лід зарядженими перемагати. Тож лише за перший період на двох завдали 15 кидків по воротах. А хокеїстам з обох клубів відзначитися вдалося ще за перші десять хвилин матчу. Спочатку рахунок у матчі відкрив Шишлянніков. А невдовзі Гільманов зрівняв цифри на табло.

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Натомість у другому періоді, попри усі спроби, хокеїстам відзначитися не вдалося.

Перемогу Донбасу в першому матчі приніс влучний кидок Ляльки. Він відзначився на 47-й хвилині матчу.

Донбас перемагає у першому матчі фіналу плей-офф. Тепер на команди очікує другий матч в Дружківці у неділю, 18 квітня. Гра розпочнеться о 17:00.

Після цього серія переїде до Києва, де команди зіграють 21 та 23 квітня.

Фінальна серія триматиме до чотирьох перемог однієї з команд. Тому за потреби, клуби зіграють додаткові матчі 26, 28 та 30 квітня для визначення чемпіона. Відзначимо, що п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на домашній арені донецького клубу.