Донбас отримав календар матчів в хокейній Лізі чемпіонів

Донецький Донбас представлятиме Україну у хокейній Лізі чемпіонів. Команда потрапила до групи G.

Груповий етап хокейної Ліги чемпіонів стартує 26 серпня. Однак свій першим матч Донбас зіграє аж 3 вересня. У домашньому матчі в Києві команда протистоятиме данському Рунгстен Саєр Кепітал. Матч відбудеться в Палаці спорту.

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Нагадаємо, іншими суперниками Донбасу на груповому етапі Ліги чемпіонів є Руанські Дракони (Франція) та Клагенфурт (Австрія).

Календар матчів Донбасу в Лізі чемпіонів

3 вересня. Донбас – Рунгстен Саєр Кепітал

5 вересня. Донбас – Руанські Дракони

9 вересня. Руанські Дракони – Донбас

11 вересня. Рунгстен Саєр Кепітал – Донбас

6 жовтня. Донбас – Клагенфурт

13 жовтня. Клагенфурт – Донбас

До слова, матч Донбасу та Клагенфурта, що запланований на 13 жовтня, закриватиме групову стадію змагань.

В плей-офф турніру вийдуть дві кращі команди з кожного квартету.