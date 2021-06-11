Донбас отримав календар матчів в хокейній Лізі чемпіонів

Донецький Донбас представлятиме Україну у хокейній Лізі чемпіонів. Команда потрапила до групи G.
Груповий етап хокейної Ліги чемпіонів стартує 26 серпня. Однак свій першим матч Донбас зіграє аж 3 вересня. У домашньому матчі в Києві команда протистоятиме данському Рунгстен Саєр Кепітал. Матч відбудеться в Палаці спорту.
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Нагадаємо, іншими суперниками Донбасу на груповому етапі Ліги чемпіонів є Руанські Дракони (Франція) та Клагенфурт (Австрія).
Календар матчів Донбасу в Лізі чемпіонів
- 3 вересня. Донбас – Рунгстен Саєр Кепітал
- 5 вересня. Донбас – Руанські Дракони
- 9 вересня. Руанські Дракони – Донбас
- 11 вересня. Рунгстен Саєр Кепітал – Донбас
- 6 жовтня. Донбас – Клагенфурт
- 13 жовтня. Клагенфурт – Донбас
До слова, матч Донбасу та Клагенфурта, що запланований на 13 жовтня, закриватиме групову стадію змагань.
В плей-офф турніру вийдуть дві кращі команди з кожного квартету.