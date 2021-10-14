Донбас на мажорній ноті завершив виступ в дебютній для України Лізі чемпіонів

У середу, 13 жовтня, відбувся черговий поєдинок групового раунду хокейної Ліги чемпіонів, в якому український Донбас на виїзді обіграв Клагенфурт з рахунком 2:1.

Клагенфурт – Донбас 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

До слова Хокеїст Смерек покинув Донбас після расистського скандалу

У першому періоді єдину шайбу закинув Лялька, якому асистував Медведєв. Господарі майданчика зуміли відігратися в середині другої двадцятихвилинки.

Надалі команди грали надійно в обороні, періодично обмінюючись гострими атаками. На 13-й хвилині заключного періоду Донбас виявився в більшості і зусиллями Шишляннікова конвертував його в гол.

У самій кінцівці Клагенфурт мав один хороший момент, але підопічні Павла Микульчика вистояли, кілька разів погрожуючи порожніх воротах австрійців.

Як підсумок – перемога Донбасу, яка стала другою для донеччан в цій Лізі чемпіонів. У турнірній таблиці групи G чемпіон України посів третє місце. У плей-офф з цього квартету вирушили Клагенфурт і Руан.

Клагенфурт – Донбас відеоогляд