Донбас та Краматорськ виключили в чемпіонату України з хокею, клуб пригрозив зверненням до МОК

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України вирішив зняти клуб Донбас та Краматорськ з-поміж учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги.

За що покарали Донбас та Краматорськ

Ще 16 листопада дисциплінарний комітет Федерації хокею України відсторонив від участі в офіційних матчах сімох хокеїстів. Шість з них представляють Донбас (Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Олександр Пересунько, Ілля Коренчук, Микита Буценко та Віктор Захаров), ще один – Краматорськ (Павло Таран). Це гравці, які покинули розташування збірної України, коли команда перебувала в Угорщині та готувалася до участі в товариському турнірі.

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Попри це рішення, тренерські штаби обох клубів вирішили випускати цих гравців у матчах регулярного чемпіонату УХЛ. Після першого матчу у ФХУ зарахували обом командам технічну поразку. І попередили, що за друге таке порушення на команди очікують виключення з УХЛ. Та ці гравці знову зіграли. У Федерації дали "останній шанс" виправити ситуацію. Але це не допомогло – і в третьому матчі ці гравці вийшли на лід. При цьому в третьому матчі Донбас грав якраз проти Краматорська.

"Оскільки попередження було залишене без уваги й гравці Пангелов-Юлдашев, Андрейків, Захаров, Пересунько, Коренчук, Буценко і Таран вийшли на лід, дисциплінарний комітет ФХУ постановила: зняти клуби Донбас та Краматорськ з чемпіонату України з хокею з шайбою сезону-2021/2022. Також проти цих гравців і їх клубів будуть застосовані санкції, які означатимуть міжнародну ізоляцію", – йдеться в заяві федерації.

Донбас погрожує зверненням в МОК

Після рішення про зняття з чемпіонату, хокейний клуб Донбас виступив із заявою, де пригрозив звернутися до Міжнародної федерації хокею, а також Міжнародного олімпійського комітету з проханням детального вивчення діяльності ФХУ за рік.

"Це рішення стало фінальною точкою у низці неправомірних рішень ФХУ, які порушують норми дисциплінарного кодексу ФХУ, а також трудового законодавства України. Виключаючи Донбас зі складу учасників чемпіонату України з хокею, ФХУ завдає непоправної шкоди розвитку всього українського хокею. Продовжуючи відстоювати свої права, ХК Донбас докладе всіх сил для затвердження демократичних правил, ухвалених Міжнародною федерацією хокею, в українській хокейній спільноті", – йдеться в заяві донецького клубу.