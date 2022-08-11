Один день – дві перемоги: Шахтар завдяки дублю Мудрика здолав Домжале – відеоогляд

У середу, 10 серпня, донецький Шахтар провів не один спаринг, а цілих два. "Гірники" здобули дві перемоги.

Домжале – Шахтар 0:3

Голи: Мудрик, 11 (п), 32, Топалов, 34

10 серпня "гірники" здобули мінімальну перемогу над Аль-Адалу з Саудівської Аравії. Єдиний гол у матчі забив Данило Сікан і те після рикошету від гравця суперника м'яч залетів у сітку воріт, пише 24 канал.

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У цей же день Шахтар зіграв ще один спаринг. Суперником стало словенське Домжале. Вже на 11-й хвилині донеччани заробили право на пенальті. До позначки підійшов Мудрик, який розвів м'яч за голкіпера по різних кутах воріт.Рахунок став 0:1 на користь донецького клубу.

Ударну 2-хвилинку Шахтар видав після екватора першого тайму. На 32-й хвилині Матвієнко класно вирізав на Мудрика. Михайло наблизився до воріт Домжале та легко переграв голкіпера. "Гірники" подвоїли перевагу 0:2.

Вже через дві хвилини рахунок став 0:3 на користь Шахтаря. М'яч після кількох рикошетів потрапив під удар Топалову, який зловив м'яч на ногу та в один дотик пробив по воротах Домжале. М'яч після рикошету суперника опинився у сітці воріт.

Шахтар за один день здобув дві перемоги. Це перші звитяги Ігоря Йовічевіча на чолі "гірників".

Відеоогляд матчу Домжале – Шахтар