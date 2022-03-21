Допоможіть Україні перемогти в цій страшній війні, – Подкопаєва благає закрити небо над Україною
Джерело:інстаграм Лілії Подкопаєвої
Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва звернулася до світової спільноти. Вона благає закрити небо над Україною.
"Я закликаю вас до дій"
Подкопаєва продовжує боротися на інформаційному фронті. Ексспортсменка активно висвітлює останні події в Україні.
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Цього разу титулована гімнастка благає у світової спільноти закрити небо над Україною.
Вона зазначає, що дивитися в екрани та співчувати українцям – недостатньо, спортсменка закликає до дій.
"Я – Лілія Подкопаєва, чемпіонка Олімпійських ігор-1996, мати трьох дітей і українка.
Сьогодні Україна знаходиться під атакою Росії. Українські діти ховаються в бомбосховищах зі своїми мамами й не знають, чи житимуть вони завтра. 110 дітей уже вбиті в цій страшній війні.
Сьогодні весь світ спостерігає за цією війною онлайн. Я закликаю вас не дивитися на власні екрани й висловлювати стурбованість. Я закликаю вас до дій. Будь ласка, зв’яжіться зі своїм правлінням і попросіть їх закрити небо над Україною.
Допоможіть Україні переважити в цій страшній війні. Допоможіть Україні вижити. Допоможіть Україні відновитися. Слава Україні", – сказала Подкопаєва.
Відеозвернення Подкопаєвої
43-річна спортсменка – абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996).