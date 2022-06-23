Домовленості зірвались: Маркевич міг очолити збірну України після Шевченка

Легендарний тренер Мирон Маркевич був близьким, щоб вдруге прийти до тренерського крісла головної команди країни. Наставник міг стати наступником Андрія Шевченка.

Маркевич: Працював в УАФ лише, щоб прийняти збірну

Олександра Петракова могла зараз на чолі збірної України не бути. У Мирона Маркевича, який працював в УАФ, були певні домовленості з Асоціацією щодо майбутньої роботи на чолі "синьо-жовтих".

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Але домовленості між сторонами не втілились у реальність. Колишній керманич Дніпра та Металіста зізнався, що працював в УАФ лише заради роботи у збірній.

Я готовий працювати. Чесно кажучи, я працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну. В принципі, ми так і домовлялися, що Шевченко відходить і... На жаль, не сталося,

– розповів Маркевич.

Однак на цьому легендарний фахівець не поставив крапку на своїй тренерській кар'єрі. Навіть вік не стає перешкодою для Мирона Богдановича, який готовий до нових викликів. Наразі колишній футболіст виступає за ветеранську команду львівського Руху.

Зараз я вільний. Не дивлячись, що мені вже за 70, в мене є здоров’я, наснага. Стараюся тримати себе в формі. Нещодавно розпочався чемпіонат області серед ветеранів, я граю за Рух,

– додав тренер.

Після Шевченка, який покинув збірну після Євро-2020, очолив Олександр Петраков. Він спершу керував командою з приставкою "в.о.", але згодом повноцінно став головним наставником "синьо-жовтих".

Маркевич вже очолював збірну України