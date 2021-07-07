"Слава Україні", – Віда та Вукоєвич три роки тому "підірвали" росіян: відео
Джерело:24 канал
Чемпіонат світу-2018, як і більшість великих першостей – відійшов у минуле. Вічним залишаться тільки перемога Франції на Мундіалі та палкий привіт хорватських футболістів.
Найбільш гучний вислів ЧС-2018
Три роки тому, 7 липня 2018 року, збірна Хорватії у чвертьфіналі чемпіонату світу зустрілася з господаркою турніру – Росією. Драматичний поєдинок завершився нічиєю 1:1.
До слова Нападник Динамо офіційно перейшов в іспанський Ейбар
Збірна Хорватії зуміла вирвати перемогу тільки в серії пенальті та вибила російську збірну перед тисячами рідних фанатів. Та після гри емоції не вщухли.
Колишні футболісти київського Динамо Домагой Віда та Огнєн Вукоєвич переказали привіт усім українцям. Хорвати після перемоги записали відео, в якому сказали "Слава Україні!".
Віда та Вукоєвич присвятили перемогу Хорватії у матчі проти Росії київському Динамо та всій Україні.
"Слава Україні" від Віди та Вукоєвича – відео
Скандал з відео
- У Росії відразу після того, як відео стало популярним, піднявся страшенний скандал. Росіяни традиційно знайшли політичний підтекст й оббили пороги всіх можливих структур.
- Під тиском Росії, яка організовувала ЧС-2018, ФІФА винесла попередження Віді. Натомість Огнєна Вукоєвича виключили з тренерського штабу збірної Хорватії.
- Згодом ФІФА ще й оштрафувала Вукоєвтча буцімто "за неспортивну поведінку". Росія ж фактично не отримати жодних дивідендів.
- Зауважимо, що Вукоєвич наразі працює помічним головного тренера Динамо Мірчі Луческу.