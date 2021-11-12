Доля Петракова у збірній України: Павелко озвучив деталі
Джерело:Радіо НВ
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про рішення щодо подальшої долі наставника збірної України Олександра Петрова у національній команді. Він зазначив, що в очільника "синьо-жовтих" не проста ситуація в команді.
Рішення приймуть після матчу з боснійцями
За словами Павелка, доля Петракова вирішиться після матчу з боснійцями. В УАФ планують підбити підсумки відбору до чемпіонату світу-2022.
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У Петракова у збірній України ситуація непроста, бо старт відбору до чемпіонату світу-2022 був провалений. Це зі старим тренерським штабом і не можна говорити, що це відповідальність Олександра Васильовича,
– сказав Павелко.
Президент УАФ наголосив, що нікого у виступах збірної не звинувачує, оскільки штаб Андрія Шевченка все довів і дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.
"Шкода, що в Києві втратили важливі очки вдома з Казахстаном та Фінляндією, і цих очок може у підсумку не вистачити", – наголосив Павелко.
- Збірна України 16 листопада зустрінуться у вирішальному матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини. Гра розпочнеться о 21:45.
- Після звільнення Шевченка з посади головного тренера збірної України, Олександр Петраков очолив національну команду. Утім, як виконувач обов'язків головного тренера.
- Термін контракту Петракова невідомий, УАФ, так і сам тренер дати роботи зі збірною не називали.