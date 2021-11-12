Доля Петракова у збірній України: Павелко озвучив деталі

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про рішення щодо подальшої долі наставника збірної України Олександра Петрова у національній команді. Він зазначив, що в очільника "синьо-жовтих" не проста ситуація в команді.

Рішення приймуть після матчу з боснійцями

За словами Павелка, доля Петракова вирішиться після матчу з боснійцями. В УАФ планують підбити підсумки відбору до чемпіонату світу-2022.

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У Петракова у збірній України ситуація непроста, бо старт відбору до чемпіонату світу-2022 був провалений. Це зі старим тренерським штабом і не можна говорити, що це відповідальність Олександра Васильовича,

– сказав Павелко.

Президент УАФ наголосив, що нікого у виступах збірної не звинувачує, оскільки штаб Андрія Шевченка все довів і дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.

"Шкода, що в Києві втратили важливі очки вдома з Казахстаном та Фінляндією, і цих очок може у підсумку не вистачити", – наголосив Павелко.